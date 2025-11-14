Světový autoprůmysl, který dosáhl výrobního rekordu skoro 73 milionů vozů v roce 2017, má nejlepší časy za sebou. Dvojnásob to platí pro Evropu, produkce osobních aut zde do konce nynějšího desetiletí úrovně před pandemií nedosáhne. Podobné to bude i v Severní Americe. Tempo kdysi „nezadržitelné“ čínské expanze poleví v důsledku tvrdého cenového souboje v této zemi i geopolitických tlaků na její firmy.
Takové jsou mimo jiné závěry, ke kterým dospívá poradenská firma KPMG v obsáhlé studii nazvané Global Automotive Executive Survey. Výroční analýza, kterou v těchto dnech zveřejnila už popětadvacáté, se opírá o průzkum mezi 775 topmanažery z autoprůmyslu napříč světem.
Co se dočtete dál
- Co vyplývá z průzkumu KPMG mezi 775 manažery z autoprůmyslu.
- Z čeho mají největší obavy.
- Proč je podnikání v tomto oboru stále méně předvídatelné.
- Jak manažeři vidí budoucnost elektromobilů a autonomních aut.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.