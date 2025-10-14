Největší světový výrobce elektroaut se začíná usazovat v Evropě. Čínský BYD za prvních osm měsíců roku prodal na kontinentě necelých 96 tisíc aut, tedy o 280 procent více než za stejné období loni. Někteří experti tvrdí, že do roku 2035 budou Číňané dominovat evropskému trhu s elektromobily. K tomu mají dopomoci i nové továrny. Vedle již oznámené výstavby v Turecku a Maďarsku si BYD podle zasvěcených zdrojů našel místo pro další fabriku: vyrůst by po vzoru ostatních čínských společností měla ve Španělsku.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou plány BYD.
- O kolik čínská auta díky lokální výroby zlevní.
