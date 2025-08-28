Zatímco v Česku je nástup čínské automobilky BYD pomalý a značka není moc vidět, v západní a severní Evropě se slušně rozjíždí. Na český trh vstoupila počátkem dubna a do konce července prodala jen 54 aut. Také stihla nečekaně vyměnit šéfa místního zastoupení. Celková čísla za Evropu ale ukazují, že největší světový výrobce elektromobilů to myslí se vstupem na kontinent vážně a zavedené značky se musí mít na pozoru.
Co se dočtete dál
- Proč se BYD tak daří.
- V čem Tesla tápe.
- A co musí Evropa udělat, aby odolala čínskému tlaku.
