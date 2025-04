V Česku se začaly oficiálně prodávat modely největší čínské automobilky BYD. Jde o výrobce, který loni prodal 4,3 milionu aut a ve statistikách nejprodávanějších elektromobilů skončil s rozdílem pouhých pětadvaceti tisíc vozů druhý za Teslou.

BYD mohutně expanduje do Evropy, v současnosti působí na 29 trzích a letos vstupuje do dalších dvanácti včetně Česka a Slovenska. Zastoupení pro český a slovenský trh šéfuje Martin Heřmanský, který za téměř 16 let vystřídal několik vysokých postů u americké značky motocyklů Harley-Davidson.

