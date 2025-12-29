Jestli může být někdo ve světě automobilového průmyslu se svými výsledky spokojený, tak jsou to lidé ve Škodě Auto. Zatímco velká část značek padá nebo stagnuje, mladoboleslavský výrobce roste. Na náladě Martina Jahna, člena představenstva automobilky odpovědného za prodej a marketing, je to dobře vidět. Na začátku prosince z výrobní linky sjelo auto s letošním pořadovým číslem milion. Tuto hranici Škoda Auto, která patří do německého koncernu Volkswagen, překonala naposledy v roce 2019. V prodejích na evropském trhu se automobilka dostala na třetí místo. Tahounem už přitom nejsou jen Octavia nebo Kodiaq, ale chytila se i elektroauta v čele s modelem Elroq. Marže Škodovky je navíc na úrovních prémiových výrobců.
Hodně si Jahn slibuje i od dalšího roku, který se ponese jak ve znamení boje za zmírnění emisních limitů, tak na prodejním poli. Podle zkušeného manažera bude rok 2026 zase divoká jízda. Dobře přitom ví, že se situace může kdykoliv otočit.
Co se dočtete dál
- Proč je Škoda opět mezi vítězi roku.
- Komu Škoda přebírá zákazníky a proč.
- Jak Škodu ovlivní plány na centralizaci výroby VW.
- Jak je to s pnutím v koncernu Volkswagen.
- Jaká jsou očekávání od elektroaut.
- Trend operativních leasingů v Česku.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.