Na přelomu roku člen představenstva Škoda Auto Martin Jahn ve velkém rozhovoru s HN řekl, že rok 2026 bude pro automobilku divoká jízda. „Myslím, že budeme opět mezi vítězi roku,“ uvedl v prosinci s tím, že za vítězství bude považovat, když si značka z koncernu Volkswagen udrží třetí pozici nejprodávanější značky v Evropě. Na ni se odsunutím německého BMW vyhoupla automobilka z Mladé Boleslavi teprve loni. A začátek letoška Škodě vychází ještě líp, než její manažeři čekali. V lednu byla druhou nejprodávanější značkou v Evropě vůbec, protože přeskočila největší automobilku světa Toyotu.
Co se dočtete dál
- Proč se Škodě tak daří.
- Jak jsou na tom ostatní značky a celý trh.
- Proč je Stellantis v obří ztrátě.
