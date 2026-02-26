Na přelomu roku člen představenstva Škoda Auto Martin Jahn ve velkém rozhovoru s HN řekl, že rok 2026 bude pro automobilku divoká jízda. „Myslím, že budeme opět mezi vítězi roku,“ uvedl v prosinci s tím, že za vítězství bude považovat, když si značka z koncernu Volkswagen udrží třetí pozici nejprodávanější značky v EvropěNa ni se odsunutím německého BMW vyhoupla automobilka z Mladé Boleslavi teprve loni. A začátek letoška Škodě vychází ještě líp, než její manažeři čekali. V lednu byla druhou nejprodávanější značkou v Evropě vůbec, protože přeskočila největší automobilku světa Toyotu.

