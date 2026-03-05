Automobilka Škoda Auto je v současnosti jednou z nejvýkonnějších značek německého koncernu Volkswagen. Prodává čím dál více vozů, daří se jí na západních trzích a její marže loni vyskočila k osmi procentům. Takovou návratnost tržeb jí může závidět většina klasických automobilek. V Mladé Boleslavi se ale mluví i o tom, že by ji mohli posunout až k dvojciferným číslům. V dobrých výkonech totiž firma pokračuje i letos, v lednu byla v Evropě prodejní dvojkou.
Zároveň ale skupinu hlavních značek v koncernu čekají se začátkem léta velké změny – manažerské zemětřesení a centralizace řady klíčových oblastí. Škodu čeká mnohem užší propojení s ostatními značkami s interním názvem Brand Group Core, kam patří také VW, Seat/Cupra a Volkswagen užitkové vozy. A dozorčí rada Škody z toho má obavy.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou plány Škody.
- Jak se jí dotkne centralizace ve Volkswagenu.
- Jak se jí budou týkat škrty.
