Flexibilní kanceláře si v Praze vydobyly pevné místo. Vyhledávají je firmy i podnikatelé, kteří si nechtějí dělat starosti s provozem vlastních kanceláří nebo nedokážou odhadnout potřeby prostor na delší dobu. Ve sdílených centrech mohou pružněji reagovat na změny – ať už z pohledu růstu, nebo zmenšování. To oceňují nejen mladé firmy z řad start‑upů, které se nechtějí vázat k tradičnímu pronájmu. Nájemní smlouvy se totiž zpravidla uzavírají nejméně na pět let.
Flexibilní kanceláře dnes častěji využívají pro část svých týmů nebo různé akce i korporace. Svým zaměstnancům platí buď soukromé místnosti, nebo místa u sdílených stolů, kde se sdružují profesionálové z různých odvětví.
Větší rozmach servisovaných kanceláří nastal po covidu. Největší koncentrace jich je v Praze – a to na „jedničce“, „čtyřce“ a „osmičce“, a jejich pobočková síť se nadále rozšiřuje. Metropole ke konci loňského roku nabízela 130 tisíc metrů čtverečních flexibilních pracovních prostor v 77 centrech. Ve svém nejnovějším reportu to uvedla realitněporadenská firma Savills.
„Od roku 2018 jsme dokončili v Praze čtyři administrativní budovy a v každé z nich máme operátora coworkingu,“ říká Tomáš Fabian, výkonný viceprezident pro provoz a právní záležitosti společnosti Skanska Commercial Development Europe. „Covid nám ukázal, že jejich byznysmodel je udržitelný.“ A s flexibilními kancelářemi tento developer počítá i ve svém připravovaném komplexu s názvem Key v Praze‑Pankráci, jehož výstavbu letos plánuje zahájit.
„Trend je jasný – majitelé nejlepších budov hledají nejen klasické nájemce, ale profesionální operátory, kteří do objektu přinesou život a zvýší jeho tržní hodnotu,“ říká zakladatel Worklounge Lubomír Šilhavý. „Vidíme, že nová generace zaměstnanců hledá nejen stůl, ale i wellbeing a zážitek,“ dodává.
Služby jako v hotelu
S tím souhlasí i Karel Pelán, ředitel společnosti International Workplace Group (IWG) pro Česko a Slovensko. Ta společně se značkou Scott.Weber Workspace a již zmiňovanou Worklounge patří mezi tři největší provozovatele servisovaných kanceláří v Praze i v celém Česku.
Rozdíl mezi jednotlivými značkami kancelářských center Pelán přirovnává k autům nebo hotelům. Jejich služby a ceny se liší podle vybavení. Regus je jako čtyřhvězdičkový hotel, Spaces je rovněž „čtyřhvězda“, ale zážitková dovolenková, HQ je tříhvězda a nejluxusnější pětihvězdičkový je Signature.
Lidé si v době covidu zvykli pracovat z domova, ale zaměstnavatelé poslední dobou vyžadují jejich častější přítomnost v kancelářích. Šéfové ale nenutí lidi sedět na pracovišti nad věcmi, které mohou dělat odjinud. „Většina firem má promyšlený systém, tahají lidi do práce kvůli schůzkám a interakci,“ vysvětluje Pelán.
Některé korporace podle provozovatelů vysílají týmy svých zaměstnanců na pár měsíců do sdílených kanceláří, aby v nich vymysleli nějakou inovaci. Sázejí na to, že v inspirativním prostředí v obklopení nových lidí přijdou na jiné nápady.
„Sdílené kanceláře doplňují tradiční nájemní prostory a rozšiřují nabídku služeb pro nájemce, ať už jde o menší firmy, start‑upy nebo větší společnosti, které využívají flexibilní prostory například pro projektové týmy či dočasné kapacity,“ komentuje Lenka Preslová, obchodní ředitelka pro komerční nemovitosti ve společnosti Crestyl. Developer proto zvažuje, že část prostor ve svých plánovaných administrativních budovách Boka a Hagibor vyčlení právě těmto konceptům. Ostatně v její budově NR 7 na náměstí Republiky v centru Prahy i v projektu Dock v pražské Libni provozuje sdílené kanceláře Scott.Weber Workspace.
Lídři expandují
Co do počtu poboček je na trhu flexibilních kanceláří největší společnost IWG, která provozuje v Česku 18 center čtyř značek – Regus, Spaces, HQ a Signature. Scott.Weber Workspace vede na metry čtvereční. Všichni tři lídři trhu expandují. Například majitel značky Worklounge by v horizontu pěti let v Praze rád otevřel další dvě až tři pobočky. „Aktuálně nás nejvíce zaměstnává rozšiřování kapacit ve stávajících budovách,“ říká Šilhavý z Worklounge. „Ve všech našich sedmi pobočkách (plus osmé v USA) se pohybujeme nad 90procentní obsazeností.“ Například v budově City Point na Pankráci se podle něj za posledních osm měsíců obsadilo pět pater a do konce roku má firma ambici obsadit všech devět tisíc metrů čtverečních. „U lokalit jako Forum Karlín nebo Na Příkopě evidujeme čekací listiny,“ dodává Šilhavý.
Spokojenost vyjadřuje i Scott.Weber Workspace. „Průměrná obsazenost našich poboček v posledních deseti letech je zhruba 92 procent a toto číslo neustále vylepšujeme,“ říká Adam Zvada, šéf a zakladatel Scott.Weber Workspace. Nejnovější centrum v pražském Karlíně, jež oficiálně otevírá v dubnu, je už z většiny obsazené. Podle Zvady téměř 99 procent klientů v prvním roce prodlužuje smlouvu.
„V naší velikosti už ale není jednoduché najít dostatečně velké prostory, které by obsáhly náš koncept kanceláří,“ říká Zvada k další expanzi. Pobočky totiž nabízejí samostatné kanceláře, coworkingovou zónu, eventové prostory, relax zónu, kavárnu a další služby.
Scott.Weber Workspace a IWG v posledních letech vyrostly i díky akvizicím kancelářských prostor po provozovatelích, kteří se tento byznys v Česku rozhodli ukončit. Patří mezi ně značky HubHub, New Work nebo Base developerské firmy Penta Real Estate.
Naopak developerská a investiční společnost Passerinvest Group v areálu pražské Brumlovky provozuje už tři pobočky svého konceptu Fleksi ve třech vlastních kancelářských budovách. Firma službu představila koncem roku 2021, přičemž impulzem pro jejich vznik byli nájemci, kteří potřebovali nad rámec svých kanceláří ještě dočasné prostory.
Dnes už většinu kancelářských míst ve Fleksi (asi 70 procent) okupují zaměstnanci firem, kteří v Brumlovce nesedí. Zbývající menší část využívají stávající nájemci tohoto byznysového areálu. Fleksi využívají spíše firmy než jednotlivci a většina klientů této sítě pracuje v samostatné kanceláři.
Výhoda parkování
V areálu Brumlovky se nachází 250 tisíc metrů čtverečních komerčních ploch, převážně kanceláří, přičemž Passerinvest Group vlastní drtivou většinu. To firmě umožňuje přesunovat nájemce ve svých budovách, když potřebují prostory ubrat nebo rozšířit.
„Za velmi silnou výhodu považujeme dostupnost parkování,“ říká Forejt. Dále je to podle něj kvalita provedení kancelářských prostor včetně designu, s kterými má developer dlouholeté zkušenosti. Fleksi firma podle Forejta vnímá jako službu pro uživatele Brumlovky, podobně jako fitness a wellness centrum Balance Club, a cílem není maximální výdělek.
„Tím, že ve Fleksi nabízíme místnosti pro eventy nebo jednání třeba pro 25 lidí, si naši nájemci pak nemusí dlouhodobě pronajímat tolik metrů,“ říká Eduard Forejt, obchodní ředitel v Passerinvest Group. Největší místnost ve Fleksi podle něj pojme 110 lidí. Pronajímatel momentálně rozšiřuje eventové prostory, po nichž registruje obrovskou poptávku.
Ostatně v nové administrativní budově Sequoia, jejíž výstavba běží v Roztylech, neuvažuje Passerinvest Group o další pobočce Fleksi, ale plánuje tam zbudovat sdílené meetingové centrum. To má umožnit pronájem místnosti pro 20 osob, ale i sál pro dvě stovky lidí.
Mezi trendy, které po covidu stále přetrvávají, patří podle Pelána koncept města krátkých vzdáleností. „Lidé chtějí mít vše 15 minut od sebe a odmítají cestovat do práce hodinu jako dříve,“ říká Pelán s tím, že to platí zejména pro mladou generaci.
Pozoruje i zájem o sdílené kanceláře v okrajovějších částech Prahy. Největší provozovatelé se snaží prosadit i v regionech. Po IWG vstoupila koncem loňského roku do Ostravy také Scott.Weber Workspace. Ta v severomoravské metropoli vsadila stejně jako v Praze na prémiové prostory. V nové administrativní budově Organica nabízí více než 4400 metrů čtverečních.
„Musíme tam daleko více pracovat s tamější podnikatelskou komunitou a budovat kontakty jeden po druhém,“ říká Zvada, který v Ostravě registruje zájem hlavně od technologických firem a moderních korporátů. „Ale cenové hladiny jsou jiné. Učíme se nastavovat parametry tak, aby to dávalo smysl klientům i nám.“ Ze zkušenosti Pelána jsou zákazníci v Ostravě citlivější na cenu.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Kanceláře budoucnosti.
