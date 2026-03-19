Kdysi byla kancelář jednoduchá. Přišli jste, sedli si, otevřeli počítač a zkusili přežít poradu. Pak přišel hybrid. A s ním troufalá otázka: proč vlastně jezdit do kanceláře? Doma je klid. Dá se tam pracovat i v teplácích. A kuchyňský stůl je vždycky volný.
Kancelář proto nevyhraje tím, že bude hezčí. Vyhraje tím, že bude užitečnější. Protože soustředit se umíte i doma. A videohovor vám zařídí kalendář. Kancelář je významný nástroj HR a má nabídnout něco, co na dálku nikdy nebude stoprocentní:
• Náhodné setkání, které vyřeší problém dřív, než vznikne.
• Rychlé „můžu na minutku?“ místo dvou týdnů e-mailů.
• Sdílené know-how, které se špatně zapisuje do zápisu.
• A ten nenápadný pocit, že jste tým, ne skupina připojených avatarů.
Prostor, který se umí přizpůsobit
Moderní kancelář už není jeden velký open space, kde se všichni tváří, že jim hluk nevadí. Budoucnost patří zónám, a hlavně možnosti volby. Jednou potřebujete spolupracovat. Jindy být neviditelní. Někdy obojí během jedné hodiny. Kancelář proto má být spíš modulární prostor, který nabízí zóny pro týmovou práci a pro soustředění, místa pro rychlé porady, telefonní a meetingové kabiny a prostory pro neformální rozhovor.
Klíčové slovo je flexibilita. Ne jako designová móda, ale jako pojistka proti realitě. Týmy se mění, projekty se přelévají, priority se přepisují. A prostor musí držet krok. Ne „při příští rekonstrukci“, ale průběžně.
Schůzka bez sportu Kdo dřív přijde, ten sedí
Dnešní práce stojí na spolupráci napříč kancelářemi, domovy i zeměmi. Někdo sedí v kanceláři, někdo je doma a někdo se připojuje z centrály v zahraničí. A právě v tu chvíli se pozná, jestli prostor funguje. Když ne, vždycky na to někdo doplatí: špatně slyší, není slyšet, nevidí prezentaci nebo zůstává v debatě tak trochu bokem.
Nová generace kanceláří tohle řeší technicky i prostorově: akustikou, která není dekorace, telefonními a meetingovými kabinami s rezervacemi, díky nimž schůzka nezačíná pátráním po volné zasedačce.
A ještě jedna věc, která se dlouho brala jako bonus: kontakt s exteriérem. Terasy a venkovní zóny nejsou luxus. Jsou to místa, kde se dá na chvíli vypnout – aniž by člověk musel utéct domů. Ve funkční kanceláři je „pauza“ normální součást výkonu. Ne drobné selhání.
Produktivita nezačíná motivačním plakátem
Výkon nevzniká z motivačního plakátu. Vzniká z toho, že se dá dobře dýchat, je dobře vidět a člověk po třech hodinách nemá pocit, že je unavený. Stojí na věcech, které jsou překvapivě nudné, a právě proto zásadní: světlo, vzduch, akustika, ergonomie a možnost vybrat si prostředí podle aktuální práce.
Někdo potřebuje ticho. Někdo lehký ruch. Někdo oboje, jen v jinou část dne. Dobrý prostor to respektuje. Skvělý prostor se podle toho i průběžně ladí – podle reálného používání, ne podle toho, jak vypadá na vizualizaci.
Kancelář, která nezdržuje
Největší paradox kanceláří? Často vás zdržují věcmi, které s prací vůbec nesouvisí. Kde je volné místo. Kdo kde sedí. Která místnost je volná. Jak se připojit.
Digitální vrstva kanceláře nové generace tyhle drobné frustrace smaže. Vstup do budovy, rezervace pracovního místa i zasedačky, přehled obsazenosti – rychle, intuitivně, bez školení a bez tří různých aplikací. Digitální nástroje nejsou hračka pro IT. Jsou to tlumiče stresu. A když z kanceláře zmizí drobné třecí plochy, lidem zůstane víc energie na práci i spolupráci.
Ahrend
Mezinárodní výrobce kancelářského nábytku a partner firem při navrhování moderních pracovních prostředí už 130 let pomáhá firmám navrhovat flexibilní, zdravé a cirkulární pracovní prostory, které podporují spolupráci i soustředěnou práci. Společnost je součástí nizozemské skupiny Royal Ahrend.
Udržitelnost bez zelených prezentací
Kancelář budoucnosti bude muset obstát v dopadech na životní prostředí. Cirkulární přístup znamená navrhovat tak, aby věci šly opravit, rozebrat, znovu použít.
Nadčasový design pak není estetická ambice. Je to dlouhodobá strategie: co vydrží a lidé to chtějí používat, to se nemusí za pár let vyhazovat. To je udržitelnost v praxi: méně odpadu, méně výměn, méně „nového za každou cenu“.
Kancelář není o nábytku
Nejčastější omyl je myslet si, že kancelář je jen o nábytku. Není. Je to otisk firemní strategie a kultury do prostoru. A to někdy znamená nepřikupovat, ale chytře kombinovat: co zachovat, co repasovat, co dokoupit.
Kancelář budoucnosti nemá být showroom technologií. Má být místem, kam lidé chodí rádi, protože jim to usnadňuje práci. Dnes. I za několik let.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist