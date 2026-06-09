Na světě nežijí šťastnější lidé než Finové. Už devátý rok v řadě tak hodnotí sami sebe – vévodí žebříčku nejspokojenějších zemí planety. „Když potkáte Fina na ulici, nevypadáme jako nejšťastnější lidé na světě. Ale uvnitř opravdu jsme docela šťastní,“ řekl podcastu Bruselský diktát finský prezident Alexander Stubb.
Ukazuje to, že osobní spokojenost lidí se zdaleka neřídí jen jejich ekonomickou situací. Finsko totiž z tohoto pohledu zažívá už skoro 20 „hubených“ let. Letos dokonce nejspíš bude mít největší nezaměstnanost ze všech zemí Evropské unie, přesáhne 10 procent. To je víc než v Řecku nebo Španělsku. Pro srovnání, práci podle současných odhadů Eurostatu letos nebudou mít zhruba tři procenta Čechů.
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