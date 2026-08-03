Před několika dny se do jedné pražské křižovatky přihnalo obří luxusní BMW se začerněnými skly a blikajícím majáčkem na střeše. Na červenou prokličkovalo mezi auty a tramvají. Chodci na přechodu zastavili, okolní doprava stála, důležitý člověk projel.

Nebyl to záběr z Ruska nebo nějaké postsovětské republiky. Video kolující po sociálních sítích je z Prahy, shodou okolností z té samé křižovatky, kde nedávno vládní zmocněnec Motoristů Filip Turek převrátil na střechu zdravotnický vůz.

Kdo v tom BMW seděl? Nevíme.

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