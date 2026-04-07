Nezaměstnanost v České republice se bez rychlé adaptace může do konce roku 2027 reálně posunout do pásma 8–10 %. Pokud by se situaci nepodařilo zvládnout, mohla by přesáhnout i 10–12 %. Nejohroženější v příštích dvou letech nejsou manuální profese, ale dobře placený zaměstnanec v rutinní kancelářské roli. A kancelářský trh nemusí zlomit nedostatek poptávky, ale změna preference: méně metrů, vyšší kvalita, větší tlak na sekundární budovy.
Letos v únoru oznámil Jack Dorsey, že jeho společnost Block propouští 4000 zaměstnanců, tedy 40 % firmy. Důvodem je AI. Trh zareagoval růstem akcií. Oracle propouští až 30 tisíc zaměstnanců, aby mohl financovat datová centra s umělou inteligencí. Nejsou to izolované incidenty. Velké firmy po celém světě začínají otevřeně přemýšlet o tom, jak nahradit část rutinní kancelářské práce softwarem, ne lidmi. A týká se to už i Česka.
Z pohledu nemovitostí je důležité hlavně jedno: dopad AI nebude primárně technologický. Bude nákladový, organizační a prostorový.
Co se dočtete dál
- Jaký dopad bude mít AI na nezaměstnanost v ČR do roku 2027.
- Které profese jsou nejohroženější automatizací.
- Jak AI přepíše poptávku po kancelářských plochách.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.