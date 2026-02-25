Volných kanceláří na nejžádanějších pražských adresách ubývá a možnosti pro stěhování větších firem jsou značně omezené. Kapitálově silným developerům proto roste sebedůvěra a rozjíždějí výstavbu nových administrativních budov. Loni se odhodlaly kopnout do země Generali Real Estate a Passerinvest Group, které staví v Praze 4 a 11, a letos je chce následovat i developer Skanska. 

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Kde postaví Skanska nový administrativní komplex.
  • Jaké další kancelářské projekty na Pankráci vzniknou.
  • Kolik stojí pronájem kanceláří na Pankráci.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.