Volných kanceláří na nejžádanějších pražských adresách ubývá a možnosti pro stěhování větších firem jsou značně omezené. Kapitálově silným developerům proto roste sebedůvěra a rozjíždějí výstavbu nových administrativních budov. Loni se odhodlaly kopnout do země Generali Real Estate a Passerinvest Group, které staví v Praze 4 a 11, a letos je chce následovat i developer Skanska.
Co se dočtete dál
- Kde postaví Skanska nový administrativní komplex.
- Jaké další kancelářské projekty na Pankráci vzniknou.
- Kolik stojí pronájem kanceláří na Pankráci.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.