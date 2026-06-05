Amerika je už jedno a půl století rájem nakupujících. Možnost vrácení peněz, pokud zákazník není spokojen, nabídl filadelfský obchodník s pánským a chlapeckým oblečením John Wanamaker v předvečer války Severu proti Jihu a brzy se z ní stal marketingový standard a základní kámen tamní spotřebitelské kultury. Obdobně velkorysý přístup usnadnil i nástup zásilkového prodeje. Na garanci „Slibujeme, že vrátíme každý cent včetně poštovného, pokud nebudete stoprocentně spokojeni“, kterou chicagská firma Sears, Roebuck & Co. tiskla do svých katalogů už v 19. století, farmáři slyšeli a objednávali bez obav, že v balíku – jak je strašili místní obchodníci – přijde šunt nebo snad cihla.

Ani boom prodeje přes internet by bez těchto záruk nebyl tak rychlý a výrazný. Jenže nyní obchodníkům začal život značně komplikovat úspěch dosažený ve zdánlivě nesouvisející medicínské oblasti.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak rychle se dá přejít na nižší velikost oblečení.
  • Co to způsobuje obchodníkům.
  • Jaký státní zákrok vyvolá novou vlnu hubnutí.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.