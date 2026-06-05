Amerika je už jedno a půl století rájem nakupujících. Možnost vrácení peněz, pokud zákazník není spokojen, nabídl filadelfský obchodník s pánským a chlapeckým oblečením John Wanamaker v předvečer války Severu proti Jihu a brzy se z ní stal marketingový standard a základní kámen tamní spotřebitelské kultury. Obdobně velkorysý přístup usnadnil i nástup zásilkového prodeje. Na garanci „Slibujeme, že vrátíme každý cent včetně poštovného, pokud nebudete stoprocentně spokojeni“, kterou chicagská firma Sears, Roebuck & Co. tiskla do svých katalogů už v 19. století, farmáři slyšeli a objednávali bez obav, že v balíku – jak je strašili místní obchodníci – přijde šunt nebo snad cihla.
Ani boom prodeje přes internet by bez těchto záruk nebyl tak rychlý a výrazný. Jenže nyní obchodníkům začal život značně komplikovat úspěch dosažený ve zdánlivě nesouvisející medicínské oblasti.
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