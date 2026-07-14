Levné oblečení zasílané přímo z čínských továren udělalo ze Sheinu během několika let jednoho z největších prodejců rychlé módy na světě. Ten samý obchodní model ale zároveň přitáhl pozornost západních regulátorů i politiků a na více než čtyři roky zkomplikoval snahu společnosti vstoupit na burzu.
Nyní se firma k tomuto cíli znovu přiblížila. Ve čtvrtek se zúčastní slyšení o své primární veřejné nabídce akcií (IPO) na hongkongské burze, informovala agentura Reuters s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Zpráva přichází jen několik dní poté, co plán podniku na kotaci v Hongkongu oficiálně schválila čínská komise pro regulaci cenných papírů. Na souhlas s uvedením akcií na zahraniční burze čekal Shein déle než rok a právě rozhodnutí čínského regulátora představovalo poslední velkou překážku na jeho několikaleté cestě k IPO.
Co se dočtete dál
- Proč Shein neuspěl v USA ani Británii.
- Jaké kontroverze provázejí jeho cestu na burzu.
- Proč firma čelí stále silnějšímu tlaku evropských regulátorů.
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