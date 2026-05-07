Éra triček za dvacet korun z čínských e-shopů končí. Evropská unie totiž od 1. července 2026 zavede clo tři eura na každou položku v zásilkách do 150 eur. Ruší tím letitou výjimku, která měla původně zjednodušit administrativu u malých balíčků ze třetích zemí a zrychlit jejich odbavení. V praxi ale otevřela dveře masivnímu dovozu zboží bez celního zatížení.
Opatření míří především na masivní příliv balíčků z asijských platforem typu Temu nebo Shein. Jen do Česka dorazilo loni z takzvaných třetích zemí více než 100 milionů položek v malých zásilkách, zatímco ještě před dvěma lety to byly jen jednotky milionů. V celé Evropské unii se jejich množství počítá v miliardách ročně a drtivá většina z nich přichází z Číny.
Co se dočtete dál
- Kolik nové clo skutečně zdraží nákupy z Temu a dalších e-shopů.
- Kdo bude clo vybírat a jak složitý bude proces pro zákazníky.
- Proč má opatření změnit celý model dovozu zboží do Evropy.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.