Zatímco ještě před několika týdny stálo bezdrátové sluchátko na čínském online tržišti 44 korun, dnes u něj mají obchodníci cenovku vyšší než sto korun. V ceně už je zahrnuto paušální clo tři eura (zhruba 75 korun), které musí obchodníci ze třetích zemí od 1. července odvádět z malých zásilek při dovozu do EU.

Končí tak výjimka na osvobození balíčků do hodnoty 150 eur od cla. Jde o první krok unijní celní reformy, která by měla narovnat podmínky na trhu pro evropské i mimoevropské obchodníky a zajistit lepší kontrolu nad kvalitou dováženého zboží.

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Co se dočtete dál

  • Jak se od července prodraží malé zásilky pod 150 eur z e-shopů mimo EU.
  • Proč se paušální clo tři eura zavedlo.
  • Koho se clo dotkne a jak se s ním e-shopy vyrovnávají.
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