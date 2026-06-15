Několik let trvající sága trojice zadlužených firem kolem e-shopu s mořskými rybami a hovězím masem směřuje ke svému rozuzlení. Kvůli smrti zakladatele skupiny nebo sporu jeho dcer s advokátní kanceláří, která podniky dříve zastupovala, se insolvence protáhla téměř na tři roky. Už za měsíc by ale věřitelé měli konečně rozhodnout o tom, zda firmy pošlou do konkurzu nebo jim dají šanci na záchranu.

Stovky věřitelů, z nichž většinu tvoří majitelé dluhopisů, se budou rozhodovat především podle reorganizačního plánu, který jednotlivé společnosti před několika dny zveřejnily. Už teď je jasné, že s většinou investovaných peněz se budou muset rozloučit.

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