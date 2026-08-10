Současný nadbytek mléka v Evropě i Česku, který znamená výrazný pokles cen této komodity, má vedle zemědělských farem dopad i na jejich dodavatele. Příkladem je aktuální krach kdysi jednoho z největších českých plemenářských podniků, který šlechtil býky a dodával býčí sperma do kravínů v Česku i v zahraničí.

Moravský podnik byl v problémech už několik let, ale poslední ranou je současná nízká výkupní cena mléka. Farmám se zhoršila platební morálka a také snižují množství nadojeného mléka. Tím, že krávy buď takzvaně předčasně zasušují, tedy zkrátí dobu laktace, nebo odloží inseminaci krávy na později. Výsledkem toho je, že poptávka po inseminačních dávkách klesá.

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