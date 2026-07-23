Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) zatím patří k nejméně viditelným členům vlády. V resortu ale připravuje změny, které výrazně zasáhnou do fungování českého zemědělství – od předkupního práva na zemědělskou půdu přes státní podporu výstavby jatek a mlékáren až po regulaci slev v obchodech.
V rozhovoru pro Hospodářské noviny poprvé podrobně popisuje, jak má fungovat předkupní právo na zemědělskou půdu. Přiznává také, že na trhu s vepřovým masem zatím „nevidí světlo na konci tunelu“, vysvětluje chystané změny redistributivních plateb a mluví i o řešení kritické situace na řece Dyji.
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- Jak chce ministr změnit obchodování se zemědělskou půdou.
- Proč podle něj české vepřové prohrává s levným dovozem ze Španělska.
- Co navrhuje jako řešení opakovaných úhynů ryb na Dyji.
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