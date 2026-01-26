Debata o tom, zda má stát po holdingu Agrofert začít vymáhat nárokové zemědělské dotace, se na veřejnost vrátila s plnou silou. Spustil ji výrok ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD), který předminulý týden po dotazech médií uvedl, že nemá k dispozici žádnou právní analýzu, jež by dávala jasný návod k vymáhání nárokových dotací vyplacených Agrofertu během prvního premiérského angažmá Andreje Babiše.
Tím se znovu otevřelo téma, které loni v létě nastolil tehdejší ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Ten tehdy mluvil o právním posudku vycházejícím ze soudních rozhodnutí z posledních let a naznačoval, že by podle něj měl Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začít vymáhat dotace ve výši sedmi miliard korun.
Poté co se Šebestyánovo vyjádření, že žádnou takovou analýzu nemá, stalo předmětem mediální kritiky, otevřel nový ministr téma na pravidelné poradě s vedením SZIF. Cílem podle něj bylo jednou provždy vyjasnit, jakými právními analýzami fond skutečně disponuje, s jakými závěry pracuje a proč dosud nebylo zahájeno žádné řízení o vratce. Co se dozvěděl a jaký další postup nyní stát zvažuje, vysvětluje Šebestyán v rozhovoru pro HN.
Kdy padne rozhodnutí, zda stát začne vymáhat nárokové dotace vyplacené holdingu Agrofert v letech 2017 až 2021?
Co se dočtete dál
- Existuje analýza, o které mluvil exministr Výborný?
- Proč stát po letech debat stále nezačal dotace vymáhat.
- Jaký konkrétní postup chce ministerstvo zvolit v příštích měsících.
