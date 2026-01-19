Nový plán Andreje Babiše, jak se definitivně vypořádat s nálepkou politika ve střetu zájmů, má jednu podstatnou slabinu. Premiér a šéf hnutí ANO tentokrát, na rozdíl od svého prvního vládního období, sází na model, ve kterém akcie holdingu Agrofert vloží do fondu, nad nímž údajně ztratí veškerý vliv. A jejich budoucími majiteli se stanou až po Babišově smrti jeho děti.
Zatímco český právní řád, v němž jsou dotační paragrafy zákona o střetu zájmů napsány s řadou mezer, by takový postup mohl akceptovat, v Bruselu se tato konstrukce dostává do přímého rozporu s unijní legislativou. Nařízení Evropského parlamentu a Evropské rady totiž nastavuje bariéry, které rodinné vazby a nepřímé ekonomické zájmy vylučuje.
Co se dočtete dál
- Proč může Babišovo řešení narazit na evropská pravidla.
- Jaké dokumenty bude EK vyžadovat, aby ověřila skutečný vliv ve svěřenském fondu.
- Co ukázal minulý audit a proč SZIF pozastavil dotace Agrofertu už nyní.
