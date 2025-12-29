Byla to operace, která rezonovala Českem několik posledních měsíců. Přesto se staronovému premiérovi Andreji Babišovi podařilo obsazení jeho nového trustu, kterým chce vyřešit svůj střet zájmů, do tohoto týdne dokonale utajit. V pondělí večer ale konečně oznámil, že agrochemický holding vloží do nového fondu s názvem RSVP Trust.
Názvem Babiš připomíná svou zálibu ve francouzštině, neboť jde o zkratku francouzské fráze Répondez s'il vous plaît, což v překladu znamená „prosím odpovězte“ a hojně se používá třeba na pozvánkách.
Do nově vytvořené struktury Babiš zároveň „pozval“ zajímavý mix osob a firem, které budou Agrofert v budoucnu spravovat. S řadou z nich má přitom dvousečné vztahy, zejména s aktéry z okruhu energetické skupiny ČEZ. S některými naproti tomu dlouhodobě spolupracoval.
Co se dočtete dál
- Jakou roli v nové struktuře hraje někdejší majitel Vekry.
- Proč Babiš vsadil na osoby s vazbami na ČEZ.
- Kdo bude správcem fondu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.