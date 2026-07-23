Předkupní právo na zemědělskou půdu patří k nejkontroverznějším změnám, které současná vláda pro české zemědělství chystá. Má reagovat na specifickou situaci českého venkova, kde většinu půdy obhospodařují pachtýři, ale vlastní ji někdo jiný a zároveň roste zájem investorů, kteří v půdě hledají bezpečné uložení kapitálu. To zvyšuje ceny nájmů i samotných pozemků a ztěžuje vstup do oboru novým farmářům. Za posledních deset let vyrostla podle dat poradenské a realitní společnosti Farmy.cz cena za hektar více než dvojnásobně.

Dosud ale nebylo jasné, jak má celý systém předkupního práva fungovat. Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) nyní v rozhovoru pro Hospodářské noviny poprvé přiblížil konkrétní podobu návrhu.

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Co se dočtete dál

  • Kdo bude mít při koupi půdy přednost.
  • Omezí stát práva vlastníků?
  • Pomůže návrh farmářům, nebo Agrofertu?