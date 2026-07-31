Já rozhoduji. Já řídím. Takový je svět Andreje Babiše. V jiném se mu nelíbí. Nyní má příležitost si takto znovu uzpůsobovat český stát. Tentokrát už výlučně podle vlastních představ.

Také mnozí lidé, kteří v minulosti pochopili, že Babiš není demokrat, se po vzniku nové vládní koalice utěšovali, že nenechá fašistům a extremistům volnou ruku. Jen co vláda získá důvěru a premiér imunitu, srovná je, doufali. Opak je pravdou.

Andrej Babiš koaliční partnery neumravnil. Spolu s nimi exceluje ve vyhledávání nepřítele, šíření nenávisti, urážkách oponentů, vyvolávání vzteku. Nedělá to jen pro své voliče, vstřikuje jed do společnosti a radikalizuje ji ještě víc, než už byla. Zároveň tím vyvolává apatii u části občanů, kteří nepatří k příznivcům koalice. Apatický volič může být podobně dobrý jako volič ovce, který bačovi uvěří cokoli.

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