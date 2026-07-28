Když ve středu 8. července v 1:10 ráno odmítla Poslanecká sněmovna 101 hlasy koaličních poslanců senátní verzi zákona upravujícího pravidla rozpočtové odpovědnosti a schválila jej v původní sněmovní podobě, prakticky nikdo si toho nevšiml. Před parlamentními prázdninami měla Poslanecká sněmovna hodně napilno a mediální pozornost přitáhla jiná dvě kontroverzní témata, a to zákon zavádějící elektronickou evidenci tržeb (EET 2.0) a poslanecký návrh novely stavebního zákona. Stranou pozornosti tak zůstal legislativní krok, který může negativně ovlivnit vývoj českých veřejných financí na roky dopředu.

Situace se zásadně změnila až o dva týdny později, když k zákonu, který výrazným způsobem uvolňuje národní pravidla proti nadměrnému zadlužování státu, odmítl připojit svůj podpis prezident republiky. Rázem se z této poměrně technické problematiky stalo ekonomické téma číslo jedna. Prezident byl vládou obviněn z nemístného aktivismu, podvázání hospodářského růstu, a dokonce z ohrožení obranyschopnosti země a její energetické bezpečnosti (kvůli problémům s financováním stavby nových jaderných bloků).

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