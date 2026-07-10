V debatách o budoucnosti české ekonomiky se uhnízdil jeden mimořádně chytlavý příběh. Zní zhruba takto: stát teď zatne obří sekyru do rozpočtu, ale udělá to „chytře“. Tyto miliardy nastartují hospodářský růst, ekonomika díky nim zbohatne a z vytvořených zisků se pak staré dluhy hravě splatí. V tomto kontextu se s oblibou zmiňuje známý ekonom Jan Švejnar, který opakovaně prohlašuje, že bychom se dalšího zadlužování neměli bát. Dluh totiž podle něj může být i produktivní. Pokud si stát půjčí na investice s návratností, která převyšuje úrokovou sazbu, vede taková půjčka k bohatství.
Bohužel už tuto teorii nerozvádí dál a neříká, zda považuje současné české vládní zadlužování za produktivní.
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