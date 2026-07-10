V debatách o budoucnosti české ekonomiky se uhnízdil jeden mimořádně chytlavý příběh. Zní zhruba takto: stát teď zatne obří sekyru do rozpočtu, ale udělá to „chytře“. Tyto miliardy nastartují hospodářský růst, ekonomika díky nim zbohatne a z vytvořených zisků se pak staré dluhy hravě splatí. V tomto kontextu se s oblibou zmiňuje známý ekonom Jan Švejnar, který opakovaně prohlašuje, že bychom se dalšího zadlužování neměli bát. Dluh totiž podle něj může být i produktivní. Pokud si stát půjčí na investice s návratností, která převyšuje úrokovou sazbu, vede taková půjčka k bohatství.

Bohužel už tuto teorii nerozvádí dál a neříká, zda považuje současné české vládní zadlužování za produktivní.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaké dopady mají zbrojní nákupy v zahraničí?
  • Podporují soukromé investice náš výzkum a vývoj?
  • Jak administrativní bariéry snižují účinnost daňových pobídek?
Předplatné bez reklam první 2 měsíce za 80 Kč
  • Veškerý obsah HN.cz
  • Mobilní aplikace
  • Bez reklam
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Články v audioverzi + playlist
  • Možnost kdykoliv zrušit
za 80 Kč s mobilní aplikací
a bez reklam nebo za 40 Kč bez mobilní aplikace
a s reklamou
Máte již předplatné? Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.