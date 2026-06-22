Kdo nepracuje a ani se nerekvalifikuje, má mít nižší dávky. Právě na tomto jednoduchém principu začne od července fungovat takzvaná superdávka spojující čtyři dosud existující příspěvky. Počítá také s takzvaným pracovním bonusem, na který má nárok ten, kdo pracuje, nebo se alespoň rekvalifikuje. Lidí, kteří na něj kvůli nesplnění základních podmínek nedosáhnou a dostanou tak méně, je podle propočtů ministerstva práce a sociálních věcí 18 tisíc.
Mezi nimi jsou přitom takoví, kteří si chtějí příjem vylepšit, ale nemají ve svém regionu vhodnou příležitost k práci. A právě těm teď ministerstvo vyjde vstříc. Ve spolupráci s obcemi chce ruku v ruce s dalšími nástroji vytvořit tisíce míst pro veřejně prospěšné práce. Každoročně do nich chce investovat 1,2 miliardy korun.
Ministerstvo si od toho slibuje především obnovení pracovních návyků a časem i návrat nezaměstnaných na otevřený trh práce. Podle některých odborníků ale půjde o „propálené“ peníze.
Co se dočtete dál
- Kolik lidí ztratí nárok na část dávek, protože nepracují.
- Proč jim stát bude nabízet dotovanou práci.
- Jak chce stát změnit superdávku.
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