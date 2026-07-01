Pomoc zranitelným lidem a slabším sociálním skupinám zní skvěle jako volební slogan. Praxe je ovšem od dobře znějících sloganů velmi vzdálená. Lidé, kteří potřebují pomoc, jsou často daleko od ideálu, pod kterým si „potřebného“ představuje většina populace. A tak je vstřícnost politiků notně omezená.

Platilo to pro minulou vládu, která sice schválila zákon o podpoře bydlení, ovšem v natolik osekané podobě a bez nutných peněz, že byl prakticky k ničemu. V této „bohulibé“ činnosti pokračuje vláda Andreje Babiše, která do toho ovšem „šlápla“ razantněji.

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