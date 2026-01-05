Zákon o podpoře bydlení pravděpodobně skončil. Na začátku prosince dostala nová ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová za úkol upravit zákon o podpoře bydlení do podoby, která – citujeme z materiálu MMR – „bude dlouhodobě udržitelná z pohledu nároků na státní rozpočet, na činnost územních samosprávných celků a potřeb osob v bytové nouzi“. Premiér Andrej Babiš na první lednové tiskové konferenci vlády posléze potvrdil, že většina toho, co zákon o podpoře v bydlení přinesl, končí.
Co se dočtete dál
- Jak vláda změnila zákon o podpoře v bydlení?
- Na koho nyní cílí?
- O co jí hlavně jde?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.