Pozdě, se zpožděním několika týdnů, se spoustou změn, ale přece. Zákon o podpoře bydlení, který by měl pomoci lidem v bytové nouzi, se nakonec podařilo „prohnat“ sněmovnou.

Navzdory výsledné podobě zákona, která má kvůli množství pozměňovacích návrhů k ideálu daleko, to lze považovat za jednoznačný úspěch ministerstva pro místní rozvoj. Protože legislativu, která by se týkala dostupného, podporovaného, nebo dokonce sociálního bydlení, česká politická scéna řeší neúspěšně skoro dvacet let. Žádný předcházející zákon se nepodařilo dostat do podoby, která by prošla třetím čtením – a je jedno, zda to bylo samotnou podobou zákona či vyšší mocí (třeba proto, že se blížily volby, které se v Česku blíží pořád).

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál V jaké podobě prošel zákon o podpoře bydlení?

Jaké byly nejčastější výtky?

Co bude potřeba změnit?