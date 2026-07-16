Nájemní trh se stabilizoval, ceny rostou velmi umírněně, v květnu podle serveru valuo.cz mírně klesly a zdá se, že letošní rok bude, co se týká zdražování nájemního bydlení, vcelku při zemi. Klesá rovněž počet neplatičů nájemného, podle Asociace nájemního bydlení je jich nejméně za poslední dva roky.

Zkrátka se zdá, že se pronajímatelé a nájemníci konečně dostali do bodu vyrovnaných šancí: majitelé bytu se nemusí obávat, že se budou muset zabývat neplatiči. Nájemníci zase po letech nejistoty mohou předpokládat, že zvýšení nájemného nebude nepříjemným překvapením. Rozhodně ne v té míře jako před dvěma třemi lety, kdy inflační skok a následný šok vedl k prudkému zvyšování cen nájmů.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak se vyvíjí trh s nájmy?
  • Převažuje poptávka či nabídka?
  • Co bude určující v dalších měsících?
Předplatné bez reklam první 2 měsíce za 80 Kč
  • Veškerý obsah HN.cz
  • Mobilní aplikace
  • Bez reklam
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Články v audioverzi + playlist
  • Možnost kdykoliv zrušit
za 80 Kč s mobilní aplikací
a bez reklam nebo za 40 Kč bez mobilní aplikace
a s reklamou
Máte již předplatné? Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.