Nájemní trh se stabilizoval, ceny rostou velmi umírněně, v květnu podle serveru valuo.cz mírně klesly a zdá se, že letošní rok bude, co se týká zdražování nájemního bydlení, vcelku při zemi. Klesá rovněž počet neplatičů nájemného, podle Asociace nájemního bydlení je jich nejméně za poslední dva roky.
Zkrátka se zdá, že se pronajímatelé a nájemníci konečně dostali do bodu vyrovnaných šancí: majitelé bytu se nemusí obávat, že se budou muset zabývat neplatiči. Nájemníci zase po letech nejistoty mohou předpokládat, že zvýšení nájemného nebude nepříjemným překvapením. Rozhodně ne v té míře jako před dvěma třemi lety, kdy inflační skok a následný šok vedl k prudkému zvyšování cen nájmů.
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- Jak se vyvíjí trh s nájmy?
- Převažuje poptávka či nabídka?
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