Český trh s bydlením zůstává i v polovině letošního roku pod značným tlakem. Ceny starších nemovitostí nadále rostou poháněny dlouhotrvajícím převisem poptávky nad nedostatečnou nabídkou. Tento trend nezpomaluje ani skutečnost, že se nabídkové ceny hypoték v Česku nově ustálily okolo pětiprocentní hranice. Neutuchající zájem o vlastní i investiční bydlení vyvolává otázky, kam až mohou ceny v krajských městech stoupat a jaký vliv budou mít v delším horizontu legislativní změny v podobě nového stavebního zákona či pražského metropolitního plánu.
Co se dočtete dál
- Jak se vyvíjejí ceny v jednotlivých krajských městech.
- V jakém krajském městě jako jediném došlo k poklesu cen a proč.
- Kdy se začnou nejdříve projevovat změny vyplývající z nového stavebního zákona.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.