Český trh s bydlením zůstává i v polovině letošního roku pod značným tlakem. Ceny starších nemovitostí nadále rostou poháněny dlouhotrvajícím převisem poptávky nad nedostatečnou nabídkou. Tento trend nezpomaluje ani skutečnost, že se nabídkové ceny hypoték v Česku nově ustálily okolo pětiprocentní hranice. Neutuchající zájem o vlastní i investiční bydlení vyvolává otázky, kam až mohou ceny v krajských městech stoupat a jaký vliv budou mít v delším horizontu legislativní změny v podobě nového stavebního zákona či pražského metropolitního plánu.

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Co se dočtete dál

  • Jak se vyvíjejí ceny v jednotlivých krajských městech.
  • V jakém krajském městě jako jediném došlo k poklesu cen a proč.
  • Kdy se začnou nejdříve projevovat změny vyplývající z nového stavebního zákona.
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