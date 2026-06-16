Rohanský ostrov v Karlíně je po bývalém nákladovém nádraží na Smíchově momentálně druhým největším staveništěm v širším centru Prahy. Zatímco výstavba nové čtvrti na Smíchově je plně v režii developera Sekyra Group, na podobě moderního Karlína se podílí více investorů.
Společnost J&T Real Estate letos začne stavět čtyři stovky bytů u Libeňského mostu. Obytné bloky budou součástí již vznikající čtvrti Nový Rohan od stejného developera a navážou na tři věže s celkem 258 byty, jejichž výstavba je v plném proudu.
Co se dočtete dál
- Proč se J&T Real Estate rozhodla postavit místo schválených kancelářských budov byty.
- Kolik budou byty v dalších domech pražského projektu Nový Rohan stát.
- Kolik metrů budou mít nejmenší byty.
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