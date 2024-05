Během posledních dvou let se v Praze téměř nikdo nepustil do výstavby nových administrativních budov. Výjimky by se daly spočítat na prstech jedné ruky a jde v zásadě o investory, kterým se na budoucí prostory podařilo zajistit nájemce. Některé projekty, původně zamýšlené jako kancelářské, dokonce budou developeři měnit na bytové.

Například společnost J&T Real Estate má územní rozhodnutí na první etapu projektu Nový Rohan v Praze 8 o třech rezidenčních a třech kancelářských budovách. Byty jdou do prodeje začátkem června, ale už předprodeje naznačují, že zájem o ně předčil očekávání developera.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Které projekty kanceláří developeři nejspíš změní na byty.

Proč se to děje.

Jak je to v Praze s poptávkou po kancelářích.