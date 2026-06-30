Tuzemský byznys dospívá, říká Jan Kotek, ředitel úvěrových obchodů a člen představenstva J&T Banky. Peněžní dům si mezi vlastníky a manažery firem s obratem nad 250 milionů korun nechal zpracovat nový průzkum s názvem J&T Banka Business Report. Banka v něm, po letech mapování dolarových milionářů, obrátila pozornost také k podnikatelům. Zajímalo ji, jak firmy s obratem kolem půl miliardy ročně, přemýšlejí o růstu, nástupnictví, investicích nebo budoucnosti svých firem.
V rozhovoru pro HN Jan Kotek vysvětluje, co myslí tím, že český byznys dospěl, jak se mění uvažování nové generace podnikatelů a co průzkum ukázal o ambicích českých firem v zahraničí.
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