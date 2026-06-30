České firmy mají za sebou pár mimořádně náročných let. Pandemie covidu, energetická krize i vysoká inflace prověřily jejich odolnost víc než kdy dřív. Období, kdy se podnikatelé soustředili především na zvládání jedné krize za druhou, ale pomalu končí. Jejich pozornost se znovu obrací k růstu.
Ukazuje to první J&T Banka Business Report, který banka připravila ve spolupráci s výzkumnou agenturou Perfect Crowd mezi stovkou vlastníků a manažerů firem s ročním obratem nad 250 milionů korun. Zatímco v minulosti se banka ve svých průzkumech zaměřovala především na české dolarové milionáře, tentokrát obrátila pozornost k podnikatelům. Cílem bylo zjistit, jaké mají ambice a obavy a jak přemýšlejí o budoucnosti svých firem.
Co se dočtete dál
- Proč chtějí české firmy dál růst navzdory nejistotě.
- Jak se mění uvažování českých podnikatelů.
- Proč chce třetina podnikatelů během pěti let prodat svou firmu.
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