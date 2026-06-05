Německo je díky jeho historické a geografické blízkosti naším klíčovým ekonomickým spojencem. Proto ekonomové a investoři pozorně sledují zprávy z jeho ekonomiky. Bohužel povzbudivé zprávy nepřicházejí už dost dlouho na to, abychom zbystřili. V předmluvě knihy „Kaput – Konec německého zázraku“ od Wolfganga Münchaua, česky vydané v roce 2025, autor píše: „V době, kdy tato kniha vyjde, bych očekával, že Německo se již dostalo z recese, která začala pandemií v roce 2020, pokračovala ruskou invazí na Ukrajinu v únoru 2022 a trvala nejméně do roku 2023.“
Autor také opakuje, že německý ekonomický model byl po desetiletí postaven na čtyřech pilířích: kvalifikované pracovní síle, levné energii, globalizaci a technologické dominanci. V posledních letech jako by však tyto pilíře podléhaly degradaci a ztrácely stabilitu. Wolfgang Münchau je přitom respektovaný autor, v žádném případě nejde o poblouzněného konspirátora.
Jak to tedy vypadá s kondicí německé ekonomiky? Bohužel před nepříznivými daty nemůžeme strkat hlavu do písku, a to ani těmi předstihovými. Od pandemie opakovaně vidíme stejný scénář. Na počátku roku bývá Německu domácími i externími subjekty prognózován ekonomický růst bezpečně přesahující jedno procento HDP, potom je ale průběžně revidován směrem dolů, aby nakonec německá ekonomika za příslušný rok stagnovala, anebo se v lepším případě zmohla na růst třeba o 0,2 procenta (jak jsme viděli za rok 2025).
Německá ekonomika fakticky stagnuje již šestým rokem. Detailnější pohled – například na objem průmyslové výroby – odhaluje, že strukturální zlom se v Německu odehrává již od roku 2017, kdy byla průmyslová výroba na vrcholu. Tedy poměrně daleko před pandemií a početnými šoky posledních let. A že jich nebylo málo. Kromě zdražení energií (vlastní i cizí vinou) to může být také třeba nástup čínských elektromobilů coby konkurence pro autoprůmysl. Průmyslová výroba poklesla o 20 procent, což představuje hlubokou sektorovou depresi, navíc bez jasné vize na změnu trendu. Pro rok 2026 byl Německu prognózován růst 1,3 procenta, na začátku června už se počítá s růstem jen 0,6 procenta. Ale pro rok 2027 se věští ekonomický růst 1,2 procenta. Vyjde to už konečně?
O jak velký problém jde? Evropa potřebuje ekonomicky úspěšné Německo. Jeho role je totiž kriticky důležitá. Je největším obchodním partnerem hned pro 17 zemí Evropské unie. Bývalo nemocným mužem Evropy zkraje tisíciletí a je i v zájmu české ekonomiky přát našim západním sousedům znovunalezení cesty k prosperitě.
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