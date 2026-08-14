Správné načasování je všechno a OpenAI a Anthropic podle všeho ideální čas netrefily. Anthropic podle informací Financial Times chystá na říjen vstup na burzu. Chce dosáhnout hodnoty kolem dvou bilionů dolarů – tedy víc, než kolik při vstupu na burzu dostal SpaceX.
Zdůvodnění valuace stojí na tempu růstu tržeb: firma měla v květnu anualizované tržby přes 47 miliard dolarů a investoři čekají, že do konce roku vyskočí na 100 až 120 miliard. Okolnosti ale tak příznivé nejsou. Přesně v týdnu, kdy se tato čísla objevila v tisku, oznámila Muskova xAI nový Grok 4.6 a DeepSeek dotáhl do produkční fáze svůj model V4 Pro.
Oba jsou levné, oba se prezentují jako modely na špičce žebříčků – a to je pro pohádku o drahé a nenahraditelné umělé inteligenci nepříjemný kontrast.
Co se dočtete dál
- Jak nový Grok 4.6 výrazně posílil pozici xAI mezi nejlepšími modely.
- Jakou změnu ve své strategii plánuje DeepSeek s novými modely.
- Proč je plánovaná monstrózní valuace Anthropicu na vodě.
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