Vedení OpenAI, provozovatele chatbota ChatGPT, přišlo letos v dubnu s výzvou firmám: zkuste čtyřdenní pracovní týden bez snížení mezd, vyplatí se vám to, protože umělá inteligence brzy zastane dostatek práce.
Podle OpenAI se nyní nástrojům umělé inteligence daří zastat menší úkoly, které lidem zabíraly minuty až hodiny. Brzy by ale mohly pracovat i na dlouhodobějších projektech. „Změní to způsob, jakým fungují organizace, jak se učíme i nacházíme ve věcech smysl,“ uvádí dokument, ve kterém firma vyzvala podnikatele, aby dali šanci 32hodinovým pracovním týdnům.
Myšlenku, že AI přinese lidem více volného času, dlouhodobě propagují i šéfové dalších technologických kolosů jako Meta nebo Google.
Proti těmto proklamacím se ovšem nyní postavili zaměstnanci těchto samotných podniků – popisují realitu, v níž namísto zkrácené pracovní doby pracují dvojnásobek hodin a nemohou si ani vybírat, co budou dělat. Je tedy čtyřdenní pracovní týden skutečně za dveřmi?
Co se dočtete dál
- Jak skutečně pracují zaměstnanci technologických obrů.
- Proč zatím není možný čtyřdenní pracovní týden.
- Jaké jsou zkušenosti českých firem se zkráceným režimem.
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