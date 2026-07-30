Zrušíme tisíce pracovních míst a budeme raději investovat do AI. Podobné zprávy vysílala v posledních měsících do světa jedna velká americká firma za druhou. A k tomuto trendu se přidaly i některé české. Teď ale dochází k určitému vystřízlivění. Ty stejné technologické korporace, které před lety jako první masivně propouštěly, znovu tiše obnovují nábor zaměstnanců. A to i v řadách již dlouhé měsíce opomíjených juniorů.
Společnost Alphabet, provozovatel vyhledávače Google, byla v lednu 2023 jednou z firem, které výraznou vlnu propouštění v „kancelářských“ profesích v USA započaly. Tehdy společnost oznámila osekání 12 tisíc pracovních pozic, zhruba tisíc dalších následovalo o rok později. Firma si podle svého vyjádření uvědomila, že v období po covidové pandemii nabrala příliš mnoho lidí, pro které nemá dostatek práce. Chtěla zároveň část práce předat AI nástrojům, od kterých si slibovala levnější a rychlejší výsledky.
Brzy se přidaly prakticky všechny velké technologické firmy v USA. Tisícům zaměstnancům daly od té doby výpovědi Microsoft, Amazon nebo provozovatel Facebooku Meta. To se výrazně propsalo do kondice amerického pracovního trhu, který koncem loňského roku prakticky zamrzl.
Co se dočtete dál
- Které firmy znovu nabírají.
- Proč změnily názor.
- Co může být reálným důvodem, proč v předchozích letech propouštěly.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.