Stále více studentů vysokých škol začíná pochybovat, jestli si zvolili obor, který jim zajistí místo na trhu práce. V rychle se měnícím světě se ptají, jestli bude profese, na kterou se aktuálně připravují, za pár let ještě vůbec existovat. Pozic pro začátečníky navíc firmy v posledních měsících nabízí stále méně a doba hledání první práce se prodlužuje.

Data českých univerzit už ukazují na první obory, které ztrácejí na popularitě, ale také na ta zaměření, která vysokoškoláci berou jako jistotu. Situaci by navíc mohla pomoci řešit i jedna změna, kterou školy zavedou od letošního podzimu.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak se změny na trhu práce už projevily na českých univerzitách.
  • O které obory není zájem a o které naopak roste.
  • Proč bude nyní jednodušší změnit obor v průběhu studia.
Předplatné bez reklam první 2 měsíce za 80 Kč
  • Veškerý obsah HN.cz
  • Mobilní aplikace
  • Bez reklam
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Články v audioverzi + playlist
  • Možnost kdykoliv zrušit
za 80 Kč s mobilní aplikací
a bez reklam nebo za 40 Kč bez mobilní aplikace
a s reklamou
Máte již předplatné? Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.