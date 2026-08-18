Maloobchodní řetězec Lidl zavádí ve svých prodejnách nové platební řešení Cvak, které v Česku konkuruje platebním kartám Visa a Mastercard. Po supermarketu Albert, který tuto alternativu spustil vloni v květnu, jde o druhého velkého hráče na maloobchodním trhu. Oba tímto krokem reagují na vysoké náklady spojené s tradičními kartovými schématy, které ročně mohou na poplatcích dosáhnout vyšších stovek milionů korun.

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Co se dočtete dál

  • Kolik miliard korun ročně odvádějí největší tuzemské maloobchodní řetězce na poplatcích za tradiční karetní transakce.
  • Jakým způsobem mohou službu Cvak na pokladnách využívat klienti zapojených bank a jak zákazníci těch ostatních.
  • Který velký tuzemský řetězec se rozhodl platební karty zcela bojkotovat a kolik mu přechod na QR kódy ušetří peněz.
  • Jak se proti závislosti na amerických karetních gigantech brání další evropské země a jaký je hlavní argument na obranu tradičních karet.