Osm z deseti Čechů dává přednost platbě kartou před hotovostí a více než třetina už běžně používá mobil nebo chytré hodinky. Česko tak patří mezi světovou špičku v digitalizaci plateb a dlouhodobě udává směr i okolním zemím. Podle Marcela Gajdoše, generálního ředitele společnosti Visa pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko, za tím stojí technologická vyspělost, důvěra spotřebitelů a ochota rychle přijímat inovace. V rozhovoru pro Hospodářské noviny vysvětluje, jak se český trh vyvíjí v porovnání s Evropou, jakou roli hraje umělá inteligence v ochraně transakcí a jaké novinky čekají uživatele v příštích letech.
Česko patří mezi země, které si digitální platby osvojily nejrychleji. Co podle vás stojí za tímto úspěchem a jakou roli v tom hraje Visa?
Češi už před lety přijali bezkontaktní platby jako běžnou součást života a dnes je přirozené platit digitálně i u menších obchodníků. Stojí za tím ochota lidí zkoušet nové způsoby placení i vysoká důvěra v jejich bezpečnost. Významnou roli sehráli také české banky a obchodníci, kteří nové technologie nasazují velmi pružně. Díky tomu se digitální platby staly standardem, ne výjimkou. Celý systém dnes propojuje banky, obchodníky i zákazníky a umožňuje zpracování transakcí během zlomku vteřiny. Tyto inovace zvyšují rychlost a snižují riziko podvodů. Češi tak mají přístup ke službám na úrovni světových standardů.
Jaké hlavní trendy dnes v digitálním bankovnictví a placení sledujete?
Roste význam takzvané tokenizace – technologie, při níž je skutečné číslo karty nahrazeno jedinečným digitálním kódem. Ten je spojen s konkrétním zařízením nebo obchodníkem, takže platba je bezpečnější i spolehlivější. Díky tokenům navíc dochází k přibližně o polovinu méně podvodům a zvyšuje se počet schválených transakcí. Druhým významným trendem je rozvoj umělé inteligence. Ta se využívá nejen k odhalování podvodných transakcí, ale i ke zlepšování uživatelské zkušenosti. Visa ji používá už více než třicet let a průběžně ji rozvíjí, protože pomáhá chránit každou transakci a zvyšuje pohodlí i jistotu při placení.
Evropský platební trh prochází změnami a objevují se nové formy placení mimo klasické karetní systémy. Jak tyto trendy vnímáte a co mohou pro trh znamenat?
Evropský platební trh se v posledních letech rychle proměňuje a přináší řadu nových řešení. To je dobře. Konkurence je přirozenou součástí zdravého trhu a posouvá ho dál. Tyto změny vnímáme pozitivně, protože právě díky nim vznikají nové nápady a technologie. Důležité je, aby se inovace rozvíjely efektivně a přinášely užitek lidem i firmám. Každé nové řešení přináší nejen příležitosti, ale i výzvy, hlavně v oblasti ochrany dat a spolehlivosti transakcí, tedy klíčových faktorů důvěry v digitální platby.
Jak samotní obchodníci vnímají přijímání plateb kartou? Převládá u nich spíš zájem, nebo obavy z vyšších nákladů?
Průzkumy ukazují, že většina obchodníků si možnost přijímat platby kartou velmi cení. Pro 72 procent z nich jsou karty preferovaným způsobem platby, hlavně kvůli bezpečnosti a pohodlí pro zákazníky. Téměř 90 procent obchodníků uvádí, že přínosy přijímání karet převyšují náklady, a dvě třetiny říkají, že poplatky se v posledních letech snížily nebo zůstaly stejné. Platební terminály tak už nejsou vnímány jako náklad, ale jako nástroj, který firmám pomáhá růst a zlepšovat služby.
Marcel Gajdoš (50)
Absolvoval Vysokou školu managementu v Trenčíně a Bratislavě. Ve Vise pracuje od roku 2006.
Nejprve působil v manažerských pozicích a v roce 2012 se stal country manažerem pro Česko a Slovensko, od října 2020 je generálním ředitelem nejen pro tyto dva trhy, ale také pro Maďarsko.
V minulosti pracoval pro firmy jako UniBanka Slovakia nebo Wells Fargo v USA. Mezi jeho koníčky patří cyklistika a lyžování.
Přesto dnes řada menších podniků, restaurací nebo i festivalů stále dává přednost hotovosti či alternativním platebním systémům. Čím si to vysvětlujete?
Ve většině případů jde o přetrvávající zvyklosti a také o mylné představy o tom, že přijímání plateb kartou je složité nebo drahé. Nejčastěji se s tím setkáváme u menších provozů, například v gastronomii nebo u sezonních služeb. Naše průzkumy ale ukazují, že podniky, které moderní platby zavedly, zaznamenaly pozitivní dopad. Zákazníci platí pohodlněji a firmy často hlásí vyšší tržby. A pokud jde o samotné náklady, ty bývají ve skutečnosti mnohem nižší, než si řada obchodníků myslí.
Zmiňujete, že obavy z nákladů často neodpovídají realitě. Kolik tedy drobné obchodníky ve skutečnosti stojí přijímání plateb kartou?
Obchodníci často mají o nákladech na přijímání plateb kartou zkreslenou představu. Více než polovina z nich se domnívá, že poplatky činí dvě až pět procent z tržeb, ve skutečnosti se ale v Česku pohybují kolem jednoho procenta. Mezi časté mýty patří i to, že pořízení terminálu trvá dlouho nebo že peníze z karetních transakcí přicházejí až po několika dnech. Ve skutečnosti bývají připsány už následující pracovní den. Firmy, které digitální platby zavedly, přitom hlásí nárůst prodejů zhruba o 20 procent. Lidé totiž utratí víc, když mohou zaplatit pohodlnějším způsobem. Moderní platby tak nejsou nákladem, ale investicí do lepšího servisu a spokojenějších zákazníků.
Visa ročně zpracovává stovky miliard transakcí. Jak velké bezpečnostní výzvy to přináší a jak se jim dá čelit?
Každý rok projde naší sítí přes 300 miliard transakcí, což představuje obrovské množství dat, která je nutné chránit. Jen za jeden měsíc čelíme 400 až 500 milionům pokusů o kyberútok. I proto patří bezpečnost k absolutním prioritám. Do technologií, které zajišťují ochranu plateb, jsme celosvětově investovali přes 11 miliard dolarů. Na nepřetržitém provozu sítě se podílí tým více než tisícovky odborníků, kteří ji neustále sledují. Každá platba se vyhodnocuje podle stovek parametrů, přičemž celý proces trvá jen milisekundu. Díky tomu se dlouhodobě daří udržovat podíl podvodných transakcí pod 0,1 procenta, což je jedna z nejnižších hodnot v platebním světě.
Jakou roli v ochraně plateb hraje právě umělá inteligence?
AI je dnes základem moderní ochrany plateb. V reálném čase vyhodnocuje obrovské množství dat a dokáže rozpoznat, kdy se transakce chová jinak, než by měla. Na stejném principu funguje systém Visa Advanced Authorization, který umí zastavit podvod dřív, než vznikne škoda. Jen loni jsme tak zabránili ztrátám přes 29 miliard dolarů. Umělá inteligence pomáhá i při technických výpadcích bank. Díky chytrému záložnímu zpracování lze transakci posoudit a schválit i tehdy, když je systém banky mimo provoz. Tyto technologie zvyšují nejen bezpečnost, ale i plynulost a spolehlivost plateb, tedy přesně to, co lidé od moderního placení očekávají.
Kam se podle vás bude vývoj digitálních plateb v příštích letech ubírat?
Rozšiřují se možnosti, jak lidé platí. Už dávno to nejsou jen plastové karty. Stále častěji používají mobilní telefony, chytré hodinky nebo náramky. Zájem o ně roste, protože nabízejí větší pohodlí i bezpečnost. Velký potenciál má také oblast přeshraničních plateb. Dnes převod mimo Evropskou unii trvá několik dní, cílem je ale umožnit posílání peněz kamkoliv na světě během minuty, kdykoliv a odkudkoliv. Digitální peněženky se budou dál rozvíjet nejen díky službám jako Google či Apple Pay, ale i novým lokálním řešením. Poroste i využití biometrie a propojení s dalšími digitálními službami, třeba s věrnostními programy nebo digitální identitou. Stejný vývoj sledujeme i u obchodníků, kteří mají stále více možností, jak přijímat platby jednoduše a bez zbytečných nákladů.
Jaké konkrétní nástroje máte na mysli?
V Česku se osvědčil program Česko platí kartou, který podnikatelům umožňuje získat platební terminál zdarma na prvních šest měsíců. Pro mnoho menších firem je to jednoduchý způsob, jak si bez větších investic ověřit, že digitální platby fungují a zákazníci je preferují. Roste také zájem o technologii Tap to Pay, která promění chytrý telefon v platební terminál. Je ideální pro menší provozy či služby v terénu, například prodejce na trzích nebo řemeslníky. Díky ní může platby přijímat prakticky kdokoli, bez nutnosti pořizovat další zařízení. Podobné inovace ukazují, že digitalizace plateb už není jen o pohodlí zákazníků, ale o celkové proměně způsobu, jak lidé i firmy fungují. Budoucnost placení je v jednoduchosti, ochraně dat a důvěře.
