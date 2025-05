Tuzemský maloobchodní řetězec Albert nabídl části svých zákazníků nový způsob, jak platit za nákupy v jeho kamenných prodejnách. Kromě hotovosti a úhrady kartou to lze nyní i prostřednictvím obyčejného převodu peněz z bankovního účtu.

Supermarket se tím snaží snížit náklady, které mu vznikají, když lidé platí kartami. Z každé takové útraty totiž řetězce odvádějí poplatek zdejším bankám a kartovým společnostem, jako je Mastercard či Visa. Vzhledem k obrovskému objemu peněz, který se v rámci tržeb na pokladnách a platebních branách protočí, mohou tyto „provize“ za celý maloobchod ročně činit dvě až tři miliardy korun.

Způsob, jakým může nově zákazník Albertu v prodejně zaplatit, je následující. V první řadě je nutné mít v telefonu staženou aplikaci supermarketu Můj Albert. Následně ji klient propojí s aplikací Cvak, což je platební technologie pro obchodníky, za níž stojí Air Bank a Moneta Money Bank. V případě, že zákazník má účet u jednoho z těchto dvou finančních domů, může začít službu využívat.

Ani platba přes Cvak ovšem nebude pro Albert a případně další supermarkety zadarmo. Kolik přesně však náklady činí, nechtěl mluvčí Albertu Jiří Mareček specifikovat. Je však pravděpodobné, že služba bude levnější než provoz platebního terminálu. A pro maloobchodní řetězce je to také další způsob, jak zatraktivnit své vlastní aplikace, kde zákazníky motivují k dalším nákupům.

A co to pro klienta znamená prakticky? Na samoobslužné pokladně nejprve nahraje svoji zákaznickou kartu, jež má v aplikaci. Poté na přístroji zadá možnost „zaplatit přes Můj Albert“ (na klasické kase stačí načíst kartu v aplikaci). Aplikace Můj Albert poté zjednodušeně řečeno „vyvolá“ platební příkaz v mobilní aplikaci dané banky. Pokud klient úkon v mobilní bance potvrdí, je nákup uhrazen. Stejně jako v případě klasické platby kartou ho to nic nestojí.

„Cílem je nabídnout zákazníkům jednoduchý, rychlý a bezpečný způsob platby přímo v aplikaci Můj Albert. Věříme proto, že platbu aplikací si naši zákazníci, kteří jsou současně klienty vybraných bank, oblíbí a budou ji pravidelně využívat,“ řekl Jiří Mareček, mluvčí Albertu. Dodal také, že firma službu v těchto dnech teprve spouští, a je tak předčasné hodnotit, jaký je o ní zájem.

Hlavním důvodem Alberta je ale snaha ušetřit. Jak HN již dříve vyčíslily, velké maloobchodní řetězce platí průměrně 0,45 procenta z každé transakce kartou. Tyto peníze si pak mezi sebe dělí několik stran. Nejvíce dostává banka, která obchodníkovi poskytla platební terminál – v tomto případě zhruba 0,2 procenta. Kartová společnost (Mastercard či Visa), jež odpovídá za zúčtování transakce, dostává 0,1 procenta. Banka zákazníka, která kartu vydala, pak 0,15 procenta. Poplatky pro malé obchody nebo restaurace jsou vyšší, odhadem dvě až tři procenta (někdy i víc), protože mají nižší tržby, a tím i menší vyjednávací sílu.

Podle dat Svazu obchodu a cestovního ruchu jen v roce 2022 zaplatila sedmička největších obchodníků s potravinami u nás (vedle Albertu také Lidl, Kaufland, Penny, Tesco, Billa a Rohlík) na těchto poplatcích okolo 1,4 miliardy korun. Na úrovni celého maloobchodu, nejen potravinářského, jsou to dvě až tři miliardy korun ročně, odhaduje svaz.

Z karetních poplatků těží i Moneta s Air Bank, ne ovšem tak výrazně jako konkurence. Zdaleka největší objem poplatků vybere trojice největších bank v zemi Česká spořitelna, ČSOB a Komerční banka. Ty mají dohromady necelých osm milionů klientů s bankovními účty (Moneta s Air Bank má necelé tři miliony klientů).

Již dříve svou ambici připojit se ke Cvaku avizovala mBank. Její zástupci uvedli, že spuštění proběhne do konce roku, následovat by mělo propojení i s aplikací Můj Albert. Se spuštěním Cvaku počítá i Fio banka, ta ale konkrétní termín neuvedla.

HN se zeptaly i dalších předních maloobchodních prodejců v zemi, zda aplikaci Cvak hodlají využít. Například zástupci Lidlu a Penny napsali, že firmy případný přínos nových platebních možností, včetně Cvaku, průběžně vyhodnocují. Ředitel divize produktů a inovací v Air Bank Jiří Suchý pak uvedl, že banka v tuto chvíli jedná se dvěma významnými retailovými hráči v Česku a jednou e-commerce platformou.