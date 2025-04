Revolut je jednou z nejrychleji rostoucích finančních firem v celé Evropě. Banka, jejíž základy v podobě fintechu v roce 2015 položili původem rusko-ukrajinští podnikatelé Nikolaj Storonskij a Vlad Jacenko, během deseti let „nabrala“ přes 50 milionů uživatelů. A stala se benchmarkem pro konkurenci z řad tradičních bank minimálně z pohledu toho, jak by měla vypadat moderní finanční aplikace v mobilu.

Ze zmíněných 50 milionů je více než jeden milion klientů z Česka. Místní trh je pro Revolut v rámci celého regionu střední a východní Evropy velice důležitý a momentálně se zde firma chystá prorazit i na poli s tradičními bankovními produkty. „Dřív Revolut platil za jakousi cestovní aplikaci s výhodnými směnnými kurzy. Dnes ale vidíme, že myšlení klientů se začíná výrazně měnit. A proto chceme, aby byla naše konta pro Čechy primárními bankovními účty,“ říká Mariia Lukashová, šéfka růstu Revolutu v regionu střední a východní Evropy. Firma doposud vydělává hlavně na mezibankovních poplatcích z karet, poplatcích za směnu měn, provizích za správu investic a také na předplatném, které klienti platí za účty s vylepšenými službami (Plus, Premium, Metal, Ultra).

Pokud by se lidé naučili, aby jim chodila například výplata rovnou na jejich konta v Revolutu, otevřelo by to firmě větší možnosti, co se týče nabídky tradičních úvěrových produktů, jako jsou hypotéky, spotřebitelské půjčky anebo kreditní karty. S jejich spuštěním přitom Revolut v Česku počítá. HN s manažerkou hovořily i o tom, proč je Česko pro firmu jakousi „laboratoří“, kde se testují firemní novinky v oblasti investování.

