Ještě jim nebylo 30, ale nestudují a nemají stáž ani práci. Skupina takzvaných NEETs (not in education, employment or training) se zvětšuje a pro světové vyspělé ekonomiky představuje problém, který musí řešit. Státy to pociťují na zvyšující se nezaměstnanosti mezi mladými lidmi, která ekonomiku brzdí a navíc ohrožuje budoucnost celé generace. Situace má řadu důvodů, z nichž ale umělá inteligence patří mezi ty nejmenší. A Česku dává zahraniční zkušenost nahlédnout do možného dalšího vývoje. 

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