Deváté třídy se nakonec rušit nebudou, ministr školství Robert Plaga premiérovi Andreji Babišovi nápad rozmluvil jako nekoncepční nesmysl. Experti na školství, učitelé, rodiče i studenti si můžou oddechnout. My ostatní ale tak úplně ne, protože je evidentní, že s premiérem se něco děje. Začíná naskakovat na hodně podivné nápady, a dokonce to vypadá, jako by se občas přestával orientovat v klíčových záležitostech.

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  • Jak Andrej Babiš zapomíná, pro co sám hlasoval?
  • Jaké jsou další projevy postupné ztráty formy?
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