Soudy se zastaly studentů ve sporu se soukromými školami o platby za studium. Jeho jádrem je to, zda soukromé vysoké školy mají nárok žádat po mladých uhradit školné i za období, kdy se ke studiu vůbec nezapsali a služby školy nevyužili. A zda je v pořádku, že si zapsání studentů ke studiu podmiňují podepsáním pro ně drakonických smluv.
České soudy řeší desítky takových žalob. A donedávna se neshodly, jak je rozhodovat. Musel zasáhnout až Ústavní soud, na jehož základě Nejvyšší soud změnil svoji praxi, kdy dosud dával za pravdu většinou školám.
V únorovém rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyšší soud konstatoval, že v podobných případech musí být student vždy považován za spotřebitele, který si zaslouží zvýšenou ochranu. A tento názor nyní zopakoval v případě Anastázie B. z Karlovarska. Verdikt přitom může mít vliv na tisíce studentů škol.
Co se dočtete dál
- Jak škola na rozsudek reaguje.
- Co soudy smlouvám se studenty vytýkají.
- Proč přesto nejsou advokáti studentů spokojeni.
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