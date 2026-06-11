Pro pražské děti je dlouhodobě nejtěžší se dostat na střední školu. Handicap přitom trvá i přesto, že Praha má pro svoje deváťáky míst dost. Do hlavního města ale proudí také tisíce dětí z ostatních krajů, především Středočeského. Stavět velký kampus na hranici obou krajů, jak navrhují politici, ale podle demografa Petra Mazoucha z Vysoké školy ekonomické nepomůže, spíš situaci zhorší. V rozhovoru pro HN popisuje proč. A také to, co by politici měli dělat a jakou další velkou hrozbu kromě dostupnosti škol musejí města řešit.
Jak je na tom Praha s prognózou vývoje počtu obyvatel na nejbližších deset až dvacet let?
Podle prognózy Českého statistického úřadu se v příštích deseti letech rapidní nárůst konat nebude. Za deset let to má být přes 60 tisíc lidí, což je méně než pět procent. Říká se, že do Prahy se stěhuje hodně lidí, ale není to tak úplně pravda, oni se totiž také stěhují z Prahy jinam. V roce 2024 se přistěhovalo 57 tisíc obyvatel a vystěhovalo se jich 47 tisíc, takže nárůst byl 10 tisíc, a navíc jen díky stěhování ze zahraničí. Děti z mateřských a základních škol v tom počtu byly zastoupené jen minimálně, protože jen málo rodičů se s dětmi dobrovolně přestěhuje do Prahy, tam spíše dochází k úbytku. Do Prahy se stěhují zejména mladí dospělí lidé. Výjimkou je rok 2022, kdy přišlo velké množství ukrajinských uprchlíků. Například v roce 2024 se do Středočeského kraje z hlavního města vystěhovaly čtyři tisíce lidí, do Prahy se ale ze Středočeského kraje přistěhovaly jen necelé dva tisíce lidí. Je tady jasný odliv lidí z Prahy do středních Čech.
Znamená to, že hlavní město i vzhledem k prudce klesající porodnosti nemusí stavět nové mateřské ani základní školy?
Co se dočtete dál
- Jaká opatření by pomohla zlepšit dostupnost středních škol v Praze.
- Kolik dětí v Praze v následujících letech přibude.
- Na jakou další hrozbu se musí politici připravit.
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